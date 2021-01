Ducati: la storia in MotoGP

La Ducati conquista i primi punti nel Motomondiale nel 1956 (nella classe 125 ) e nel decennio successivo porta a casa risultati di rilievo anche in 250 e in 350 ma è solo all’inizio degli anni ‘70 che la Casa di Borgo Panigale decide di impegnarsi nella classe regina: la 500.

Un lungo addio e un grande ritorno

La Ducati abbandona il Motomondiale al termine della stagione 1972 e solo all’inizio del XXI secolo decide di rientrare in MotoGP sviluppando un motore V4.

La Casa bolognese torna nella classe regina nel 2003 con la Desmosedici GP3 guidata dal nostro Loris Capirossi e dall’australiano Troy Bayliss. La stagione d’esordio è esaltante: podio alla prima gara (Capirex terzo in Giappone), terzo posto di Bayliss in Spagna e Loris che arriva secondo in Italia prima di regalare in Catalogna alla Ducati il primo trionfo della storia in MotoGP.

L’era pre-Stoner

La Ducati non riesce a ripetere l’esaltante stagione 2003: nel 2004 il primo piazzamento in “top 3” arriva addirittura dal team privato D’Antin (grazie allo spagnolo Rubén Xaus terzo in Qatar), seguito da altre due terze piazze di Capirossi in Australia e di Bayliss a Valencia mentre nel 2005 Loris sale due volte sul gradino più alto del podio in Giappone e in Malaysia.

Nel 2006 Capirossi conquista tre vittorie (Spagna, Repubblica Ceca e Giappone) ma la più grande sorpresa arriva da Bayliss, chiamato per sostituire l’iberico Sete Gibernau (infortunatosi in Portogallo) nell’ultima prova stagionale a Valencia e capace di transitare per primo sotto la bandiera a scacchi.