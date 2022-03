MotoGP 2022 – I dieci piloti da seguire nel Motomondiale

I dieci piloti da seguire nella MotoGP 2022: da Zarco a Marc Márquez passando per Quartararo

La MotoGP 2022 – la prima edizione del Motomondiale dal 1995 senza Valentino Rossi – vedrà tantissimi piloti talentuosi darsi battaglia per portare a casa il titolo iridato. Di seguito troverete brevi biografie (complete di numero di gara, palmarès e moto) dei dieci piloti da seguire nella MotoGP 2022, quelli che a nostro avviso hanno le maggiori possibilità di aggiudicarsi il campionato del mondo della classe regina.

Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Pablo Cuadra/WireImage Credits: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Pablo Cuadra/WireImage Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Pablo Cuadra/WireImage Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Pablo Cuadra/WireImage /

MotoGP 2022 – I 10 piloti da seguire nel Motomondiale

5 – Johann Zarco (Francia) (Ducati) Nato il 16 luglio 1990 a Cannes (Francia) MOTO: Ducati

TEAM: Pramac Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2017

GARE IN MOTOGP: 84

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 4 (Yamaha, KTM, Honda, Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 5° (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 0

PODI IN MOTOGP: 11 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: 2 campionati del mondo Moto2 (2015, 2016)

12 – Maverick Viñales (Spagna) (Aprilia) Nato il 12 gennaio 1995 a Figueres (Spagna) MOTO: Aprilia

TEAM: Aprilia Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2015

GARE IN MOTOGP: 120

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 3 (Suzuki, Yamaha, Aprilia) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 3° (2017, 2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 9

PODI IN MOTOGP: 28 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione spagnolo 125 (2010), campione del mondo Moto3 (2013)

20 – Fabio Quartararo (Francia) (Yamaha) Nato il 20 aprile 1999 a Nizza (Francia) MOTO: Yamaha

TEAM: Monster Energy Yamaha MotoGP DEBUTTO IN MOTOGP: 2019

GARE IN MOTOGP: 51

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Yamaha) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: campione del mondo (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 8

PODI IN MOTOGP: 20 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: 2 campionati spagnoli Moto3 (2013, 2014)

33 – Brad Binder (Sudafrica) (KTM) Nato l’11 agosto 1995 a Potchefstroom (Sudafrica) MOTO: KTM

TEAM: Red Bull KTM Factory Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2020

GARE IN MOTOGP: 32

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (KTM) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 6° (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 2

PODI IN MOTOGP: 2 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione del mondo Moto3 (2016)

36 – Joan Mir (Spagna) (Suzuki) Nato l’1 settembre 1997 a Palma di Maiorca (Spagna) MOTO: Suzuki

TEAM: Suzuki Ecstar DEBUTTO IN MOTOGP: 2019

GARE IN MOTOGP: 49

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Suzuki) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: campione del mondo (2020)

VITTORIE IN MOTOGP: 1

PODI IN MOTOGP: 13 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione del mondo Moto3 (2017)

41 – Aleix Espargaró (Spagna) (Aprilia) Nato il 30 luglio 1989 a Granollers (Spagna) MOTO: Aprilia

TEAM: Aprilia Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2009

GARE IN MOTOGP: 197

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 5 (Ducati, ART, Forward Yamaha, Suzuki, Aprilia) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 7° (2014)

VITTORIE IN MOTOGP: 0

PODI IN MOTOGP: 2 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione spagnolo 125 (2004)

43 – Jack Miller (Australia) (Ducati) Nato il 18 gennaio 1995 a Townsville (Australia) MOTO: Ducati

TEAM: Ducati Lenovo DEBUTTO IN MOTOGP: 2015

GARE IN MOTOGP: 117

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 2 (Honda, Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 4° (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 3

PODI IN MOTOGP: 15 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione tedesco 125 (2011)

63 – Francesco Bagnaia (Italia) (Ducati) Nato il 14 gennaio 1997 a Torino (Italia) MOTO: Ducati

TEAM: Ducati Lenovo DEBUTTO IN MOTOGP: 2019

GARE IN MOTOGP: 47

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 2° (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 4

PODI IN MOTOGP: 10 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione del mondo Moto2 (2018)

89 – Jorge Martín (Spagna) (Ducati) Nato il 29 gennaio 1998 a Madrid (Spagna) MOTO: Ducati

TEAM: Pramac Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2021

GARE IN MOTOGP: 14

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 9° (2021)

VITTORIE IN MOTOGP: 1

PODI IN MOTOGP: 4 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione del mondo Moto3 (2014)