MotoGP 2020 – I dieci piloti da seguire nel Motomondiale

I dieci piloti da seguire nella MotoGP 2020: da Crutchlow a Viñales passando per Márquez

La MotoGP 2020 non vedrà grosse novità per quanto riguarda i piloti di vertice: tutti i “big” sono infatti rimasti con gli stessi team dello scorso anno. Di seguito troverete brevi biografie (complete di palmarès e moto) dei dieci piloti da seguire nella MotoGP 2020, quelli che a nostro avviso hanno le maggiori possibilità di aggiudicarsi il Motomondiale.

Cal Crutchlow (Regno Unito) (Honda) Nato il 29 ottobre 1985 a Coventry (Regno Unito) MOTO: Honda

TEAM: LCR Honda Castrol DEBUTTO IN MOTOGP: 2011

GARE IN MOTOGP: 157

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 3 (Yamaha, Ducati, Honda) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 5° (2013)

VITTORIE IN MOTOGP: 3

PODI IN MOTOGP: 19 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione britannico Supersport (2006), campione del mondo Supersport (2009)

Andrea Dovizioso (Italia) (Ducati) Nato il 23 marzo 1986 a Forlimpopoli (Italia) MOTO: Ducati

TEAM: Mission Winnow Ducati Team DEBUTTO IN MOTOGP: 2008

GARE IN MOTOGP: 215

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 3 (Honda, Yamaha, Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 2° (2017-2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 14

PODI IN MOTOGP: 60 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione europeo 125 (2001), campione del mondo 125 (2004)

Marc Márquez (Spagna) (Honda) Nato il 17 febbraio 1993 a Cervera (Spagna) MOTO: Honda

TEAM: Repsol Honda Team DEBUTTO IN MOTOGP: 2013

GARE IN MOTOGP: 127

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Honda) MONDIALI MOTOGP VINTI: 6 (2013, 2014, 2016-2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 56

PODI IN MOTOGP: 95 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione del mondo 125 (2010), campione del mondo Moto2 (2012)

Jack Miller (Australia) (Ducati) Nato il 18 gennaio 1995 a Townsville (Australia) MOTO: Ducati

TEAM: Pramac Racing DEBUTTO IN MOTOGP: 2015

GARE IN MOTOGP: 85

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 2 (Honda, Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 8° (2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 1

PODI IN MOTOGP: 6 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione tedesco 125 (2011)

Franco Morbidelli (Italia) (Yamaha) Nato il 4 dicembre 1994 a Roma (Italia) MOTO: Yamaha

TEAM: Petronas Yamaha SRT DEBUTTO IN MOTOGP: 2018

GARE IN MOTOGP: 35

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 2 (Honda, Yamaha) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 10° (2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 0

PODI IN MOTOGP: 0 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione europeo Superstock 600 (2013), campione del mondo Moto2 (2017)

Danilo Petrucci (Italia) (Ducati) Nato il 24 ottobre 1990 a Terni (Italia) MOTO: Ducati

TEAM: Mission Winnow Ducati Team DEBUTTO IN MOTOGP: 2012

GARE IN MOTOGP: 137

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 4 (Ioda, Ioda-Suter, ART, Ducati) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 6° (2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 1

PODI IN MOTOGP: 9

Fabio Quartararo (Francia) (Yamaha) Nato il 20 aprile 1999 a Nizza (Francia) MOTO: Yamaha

TEAM: Petronas Yamaha SRT DEBUTTO IN MOTOGP: 2019

GARE IN MOTOGP: 19

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Yamaha) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 5° (2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 0

PODI IN MOTOGP: 7 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: 2 campionati spagnoli Moto3 (2013, 2014)

Álex Rins (Spagna) (Suzuki) Nato l’8 dicembre 1995 a Barcellona (Spagna) MOTO: Suzuki

TEAM: Team Suzuki Ecstar DEBUTTO IN MOTOGP: 2017

GARE IN MOTOGP: 50

MOTO GUIDATE IN MOTOGP: 1 (Suzuki) MIGLIOR PIAZZAMENTO IN MOTOGP: 4° (2019)

VITTORIE IN MOTOGP: 2

PODI IN MOTOGP: 8 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione spagnolo 125 (2011)

Valentino Rossi (Italia) (Yamaha) Nato il 16 febbraio 1979 a Urbino (Italia) MOTO: Yamaha

TEAM: Monster Energy Yamaha MotoGP DEBUTTO IN MOTOGP/500: 2000

GARE IN MOTOGP/500: 342

MOTO GUIDATE IN MOTOGP/500: 3 (Honda, Yamaha, Ducati) MONDIALI MOTOGP/500 VINTI: 7 (2001-2005, 2008, 2009)

VITTORIE IN MOTOGP/500: 89

PODI IN MOTOGP/500: 198 PALMARÈS EXTRA MOTOGP: campione italiano 125 (1995), campione del mondo 125 (1997), campione del mondo 250 (1999), 8 Ore di Suzuka (2001)