MotoGP 2022: Oliveira mago della pioggia in Thailandia

Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il GP della Thailandia a Buriram davanti a Jack Miller (Ducati). Per Francesco Bagnaia un terzo posto che vale come una vittoria: grazie al 17° posto di Quartararo il centauro torinese si trova a soli due punti dalla vetta della MotoGP 2022



Miguel Oliveira ha vinto ancora sul bagnato: il pilota portoghese della KTM si è aggiudicato il GP della Thailandia a Buriram – diciassettesima prova della MotoGP 2022 – davanti a Jack Miller (Ducati).

Per Francesco Bagnaia un terzo posto che vale come una vittoria: il centauro torinese si trova infatti a soli due punti di distanza dal leader del Motomondiale Fabio Quartararo (in crisi per tutta la corsa e 17° sotto la bandiera a scacchi). MotoGP 2022 – GP Thailandia: le pagelle

10 /10 Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia nel GP della Thailandia ha approfittato del momento di crisi di Quartararo per avvicinarsi alla vetta della MotoGP 2022. Scattato terzo, si è ritrovato in seconda posizione al secondo giro ma poco dopo ha dovuto cedere il passo al più veloce compagno Miller. Alla quinta tornata è uscito brevemente dalla “top 3” dopo un sorpasso subito da Oliveira ma si è subito ripreso il podio (il sesto negli ultimi sette appuntamenti iridati) superando Bezzecchi.

8 /10 Johann Zarco (Ducati)

Johann Zarco ha sofferto la pioggia nella prima parte del GP della Thailandia e si è ripreso nel finale trovandosi in piena lotta per il podio senza però mai impensierire Bagnaia. Un quarto posto interessante, anche se siamo alla settima gara consecutiva fuori dalla “top 3”.

10 /10 Miguel Oliveira (KTM) A Buriram Miguel Oliveira ha realizzato un capolavoro. Partito undicesimo, si è messo in zona podio già al quinto giro dopo un sorpasso su Bagnaia. Non contento, ha soffiato la seconda posizione a Bezzecchi poche curve dopo e ha tentato più volte di passare Miller prima di prendergli la prima posizione al 15° giro in seguito a un lungo dell’australiano. Per il centauro portoghese della KTM si tratta del secondo successo stagionale dopo quello dell’Indonesia: trionfi arrivati con la pioggia.

9 /10 Jack Miller (Ducati)

Jack Miller – secondo nel GP della Thailandia – ha conquistato a Buriram il secondo podio consecutivo nella MotoGP 2022. Scattato settimo, è stato protagonista di una grande partenza (3° dopo un solo giro). Alla terza tornata ha passato Bagnaia prendendosi la seconda posizione e poco dopo si è ritrovato in testa dopo che Bezzecchi è stato costretto a cedergli il comando in seguito a una penalità. A metà corsa ha provato a difendersi dagli attacchi di Oliveira ma ha perso il duello col portoghese andando lungo al 15° giro.

9 /10 Ducati La Ducati non ha preso dieci in pagella solo perché nel GP della Thailandia non è arrivata la vittoria. Per il resto tutto ok: due piloti ufficiali sul podio e Bagnaia a soli due punti dalla vetta del Motomondiale.

MotoGP 2022 – I risultati del GP della Thailandia Prove libere 1 1 Marc Márquez (Honda) 1:30.523

2 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:30.555

3 Jack Miller (Ducati) 1:30.588

4 Luca Marini (Ducati) 1:30.621

5 Álex Rins (Suzuki) 1:30.641 Prove libere 2 1 Johann Zarco (Ducati) 1:30.281

2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.299

3 Jorge Martín (Ducati) 1:30.471

4 Luca Marini (Ducati) 1:30.594

5 Miguel Oliveira (KTM) 1:30.608 Prove libere 3 1 Jorge Martín (Ducati) 1:30.205

2 Jack Miller (Ducati) 1:30.217

3 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:30.310

4 Brad Binder (KTM) 1:30.405

5 Álex Rins (Suzuki) 1:30.444 Prove libere 4 1 Johann Zarco (Ducati) 1:30.830

2 Jack Miller (Ducati) 1:30.939

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 1:30.961

4 Brad Binder (KTM) 1:31.055

5 Jorge Martín (Ducati) 1:31.055 Qualifiche 1 Marco Bezzecchi (Ducati) 1:29.671

2 Jorge Martín (Ducati) 1:29.692

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.775

4 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.909

5 Johann Zarco (Ducati) 1:29.963 Warm up 1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.360

2 Luca Marini (Ducati) 1:30.562

3 Johann Zarco (Ducati) 1:30.585

4 Enea Bastianini (Ducati) 1:30.736

5 Miguel Oliveira (KTM) 1:30.896