Francesco Bagnaia è tornato: il centauro torinese della Ducati ha dominato il GP di Spagna a Jerez – sesto appuntamento della MotoGP 2022 – centrando il Grande Slam (pole position, giro veloce e vittoria restando al comando per tutta la gara).

Credits: JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Nel GP di Spagna il centauro piemontese ha centrato il primo successo nella MotoGP 2022 nonostante uno stato di forma non eccezionale.

Francesco Bagnaia a Jerez è stato fenomenale: ieri ha ottenuto una pole position pazzesca rifilando distacchi mostruosi agli avversari e oggi non ha mai ceduto la testa della corsa.

Il pilota francese – al secondo podio consecutivo dopo il trionfo di domenica scorsa in Portogallo – si è preso il primo posto in solitaria nella classifica Piloti della MotoGP 2022 .

Fabio Quartararo è stato l’unico in grado di tenere il ritmo di Bagnaia a Jerez .

8 /10

Takaaki Nakagami (Honda)



Takaaki Nakagami ha disputato la sua migliore gara della stagione: settimo posto nel GP di Spagna e primo tra i privati.

Il pilota giapponese è stato velocissimo per tutto il weekend: due prove libere su quattro in “top 5” e miglior tempo assoluto nel warm up.