MotoGP 2022 – GP San Marino a Misano: gli orari TV su Sky e TV8

Il GP di San Marino a Misano – quattordicesima tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Il secondo appuntamento stagionale in Italia sarà l’ultima corsa in carriera di Andrea Dovizioso. Non sarà presente invece Joan Mir, infortunatosi in Austria (lesioni all’osso e al legamento della caviglia destra): il campione del mondo 2020 – che il prossimo anno correrà con la Honda ufficiale – sarà rimpiazzato in Suzuki per questa gara dal giapponese Kazuki Watanabe, al debutto assoluto nella classe regina del Motomondiale.

MotoGP 2022 – GP San Marino: cosa aspettarsi

Il circuito di Misano – sede del GP di San Marino, quattordicesima corsa della MotoGP 2022 – è una pista tortuosa molto amata dai piloti, specialmente da quelli italiani e spagnoli. L’ultimo centauro non proveniente da queste due nazioni a trionfare su questo tracciato è stato Casey Stoner nel lontano 2007.

La pioggia prevista per sabato e domenica potrebbe regalare molte sorprese. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di San Marino, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.