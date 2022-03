MotoGP 2022: festa Bastianini in Qatar, prima vittoria in carriera

Grande festa nel GP del Qatar 2022 : a Lusail Enea Bastianini ha ottenuto la prima vittoria in carriera in MotoGP con la Ducati del team Gresini.

10 /10

Enea Bastianini (Ducati)



Enea Bastianini ha salvato l’onore della Ducati disputando un GP del Qatar 2022 eccezionale: una vittoria da sogno per un centauro che è sempre più una solida realtà (tre podi negli ultimi sei appuntamenti della MotoGP).

Ottimo in qualifica ma non molto brillante al via, è rientrato in “top 3” al settimo giro dopo un sorpasso su Marc Márquez. Alla 14° tornata ha superato un Binder in difficoltà e ha preso il comando della corsa quattro giri dopo.