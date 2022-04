Il GP del Portogallo a Portimão – quinta tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il circuito di Portimão – sede del GP del Portogallo , quinta prova della MotoGP 2022 – è un tracciato molto tecnico ricco di saliscendi. La pioggia prevista per venerdì e sabato potrebbe scombussolare le qualifiche.

Nella corsa lusitana – primo appuntamento europeo del Motomondiale – le Case giapponesi ( Yamaha in primis), imbattute in questa gara, cercheranno di portare a casa il primo successo stagionale ma dovranno fare i conti con le moto italiane.

Credits: David Buono/Icon Sportswire via Getty Images

2° Andrea Dovizioso (Yamaha)

Da quando corre con la Yamaha Andrea Dovizioso non è mai entrato in “top 10”: una situazione poco piacevole per il centauro romagnolo, che proverà a mettere a tacere le voci di divorzio anticipato con il team WithU con una buona prestazione.

Dovi è già salito sul podio del GP del Portogallo ma su un’altra pista e moltissimi anni fa (terzo nel 2010).