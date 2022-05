Il GP d’Italia al Mugello – ottava tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Il circuito del Mugello – sede del GP d’Italia , ottavo appuntamento della MotoGP 2022 – è uno dei tracciati più amati dai piloti: una pista tecnica molto impegnativa per i centauri e per gli pneumatici. La pioggia prevista per sabato potrebbe incidere sulle qualifiche.

Marc Márquez sta affrontando una stagione difficile da decifrare: il sei volte campione del mondo MotoGP è reduce da quattro piazzamenti consecutivi in “top 6” ma al tempo stesso non ha ancora centrato un podio. Il Mugello sarà la gara della svolta?

Fabio Quartararo ha, secondo noi, tutte le carte in regola per consolidare il primo posto nella MotoGP 2022 portando a casa un buon piazzamento su un circuito che lo ha visto trionfare lo scorso anno.

Il pilota spagnolo, però, non ama molto il Mugello : il suo miglior piazzamento in MotoGP nel GP d’Italia è un settimo posto.



Maverick Viñales – a differenza del compagno di squadra Aleix Espargaró – non riesce a trovare il giusto feeling con la Aprilia: quattro piazzamenti in “top 10” negli ultimi cinque appuntamenti iridati non sono sufficienti con una moto che sta lottando per il titolo mondiale nella classe regina.

I suoi precedenti al Mugello in MotoGP? Un secondo posto nel 2017.