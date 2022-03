MotoGP 2022: Oliveira re del bagnato in Indonesia con la KTM

Su una pista asciutta probabilmente Fabio Quartararo sarebbe salito sul gradino più alto del podio del GP d’Indonesia a Mandalika : invece il campione del mondo MotoGP in carica si è dovuto “accontentare” della seconda piazza e del ritorno in top 3 dopo quattro Gran Premi a secco.

Dopo una qualifica discreta è partito alla grandissima passando da settimo a primo in un giro e non ha più mollato la vetta.

Il centauro romano – settimo nel GP dell’Indonesia a Mandalika – è stato protagonista di una gara convincente che lascia ben sperare in piazzamenti migliori in futuro.

Era da quasi un anno che non vedevamo un Franco Morbidelli così in forma.

9 /10

Yamaha



Yamaha non vince in MotoGP da quasi sette mesi ma oggi la Casa giapponese in Indonesia ha portato una moto sul podio e altre due in “top 10”.

Oggi il brand nipponico a Mandalika ha mostrato ottime cose e in condizioni di asfalto asciutto avrebbe potuto tranquillamente a nostro avviso portare a casa la vittoria.