Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP dell'Indonesia a Mandalika, seconda tappa della MotoGP 2022

La MotoGP torna in Indonesia dopo 25 anni per un GP (disputato sul circuito di Mandalika) che sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella seconda tappa del Motomondiale 2022 scopriremo se la Ducati dello scorso anno è davvero più veloce di quella ufficiale, se Enea Bastianini tornerà a brillare o se – al contrario – assisteremo alla controffensiva Honda. MotoGP 2022 – GP Indonesia: cosa aspettarsi Il circuito di Mandalika – sede del GP dell’Indonesia, secondo appuntamento della MotoGP 2022 – è un tracciato completo molto largo con cordoli insidiosi da affrontare con delicatezza. Attenzione alla pioggia, che potrebbe incidere negativamente sulle prove libere, sulle qualifiche e sulla corsa. Il Paese asiatico ha ospitato il Motomondiale nel 1996 e nel 1997 e in entrambe le occasioni ha trionfato una Honda. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio dell’Indonesia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images /

MotoGP 2022 - Mandalika, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 18 marzo 2022 02:00-02:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 02:55-03:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:50-04:35 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 06:15-06:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 07:10-07:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 08:05-08:50 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) Sabato 19 marzo 2022 02:00-02:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 02:55-03:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:50-04:35 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 05:35-06:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 06:30-07:10 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 07:25-07:55 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP) 08:05-08:45 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) Domenica 20 marzo 2022 03:00-03:10 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:20-03:30 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 03:40-04:00 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 05:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 12:15 su TV8) 06:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 13:30 su TV8) 08:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 15:15 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP dell'Indonesia LUNGHEZZA CIRCUITO 4,3 km GIRI 20

MotoGP – Il pronostico del GP dell’Indonesia 2022

1° Enea Bastianini (Ducati) La vittoria in Qatar di Enea Bastianini non è stata un fuoco di paglia e il pilota riminese lo dimostrerà in Indonesia, supportato da una Ducati velocissima. Il centauro romagnolo è salito sul podio tre volte negli ultimi sei Gran Premi disputati in MotoGP e, secondo noi, ha tutte le carte in regola per arrivare a quota quattro.

2° Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia cercherà nel GP dell’Indonesia di riscattare la deludente prestazione di Lusail. L’obiettivo? Ritornare il pilota dello scorso anno, quello capace di chiudere la MotoGP 2021 con quattro vittorie negli ultimi sei appuntamenti iridati.

3° Marc Márquez (Honda)

Marc Márquez ha iniziato abbastanza bene la MotoGP 2022 ma c’è bisogno di qualcosa in più per tornare sul podio. Il circuito di Mandalika sembra essere adatto alle sue caratteristiche e a quelle della Honda.

L’ottimo podio di due settimane fa (il secondo negli ultimi tre Gran Premi disputati nella classe regina) ha regalato un’iniezione di fiducia a Pol Espargaró. Il pilota spagnolo – supportato da una Honda molto veloce – vuole, e può, essere uno dei protagonisti della MotoGP 2022.