MotoGP 2022: ancora Bagnaia, festa Ducati a Silverstone

Grande festa Ducati a Silverstone: Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Gran Bretagna – dodicesimo appuntamento della MotoGP 2022 – davanti a Maverick Viñales (Aprilia) e Jack Miller (Ducati).

Una corsa emozionante – secondo divario più contenuto di sempre tra il primo e il decimo posto – che ha visto quattro moto della Casa di Borgo Panigale in “top 5” e cinque due ruote italiane nelle prime cinque posizioni: un evento che non si verificava nella classe regina del Motomondiale dal Gran Premio delle Nazioni del 1968. MotoGP 2022 – GP Gran Bretagna: le pagelle

9 /10 Maverick Viñales (Aprilia) Un Maverick Viñales più aggressivo e con una maggiore fiducia nei propri mezzi sarebbe molto probabilmente riuscito a vincere il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Il centauro spagnolo – secondo in griglia – ha sbagliato la partenza e dopo una gran rimonta è entrato in zona podio al 17° giro con un sorpasso su Rins. La seconda piazza definitiva – secondo piazzamento consecutivo in “top 3” – è arrivata la tornata seguente dopo aver passato Miller ma nel finale non è riuscito a sferrare l’attacco decisivo su Bagnaia.

10 /10 Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia ha conquistato il GP di Gran Bretagna – secondo trionfo consecutivo – senza essere il più veloce in pista. Scattato quinto, ha approfittato della caduta di Zarco al 5° giro per portarsi in “top 3” e dopo sole due tornate ha passato Miller prendendosi la seconda posizione. Il centauro torinese è balzato in testa alla gara di Silverstone al 12° giro dopo un sorpasso su Rins e ha tagliato il traguardo davanti a tutti dopo aver duellato nel finale con un Viñales poco aggressivo.

8 /10 Jack Miller (Ducati)

Jack Miller a Silverstone ha portato a casa il secondo podio negli ultimi tre appuntamenti della MotoGP 2022. Scattato terzo e balzato in seconda posizione al 4° giro dopo il long lap penalty di Quartararo, si è ritrovato addirittura al comando alla tornata seguente approfittando della caduta di Zarco. Una gioia durata poco: tra il sesto e il settimo giro si è fatto superare da Rins e da Bagnaia, alla 14° tornata si è ripreso la seconda piazza da Rins ma ha dovuto cederla definitivamente a Viñales nel finale.

5 /10 Johann Zarco (Ducati)

Johann Zarco ha buttato all’aria ancora una volta la possibilità di centrare il primo trionfo in MotoGP. Dopo la pole position di ieri – l’ottava in carriera nella classe regina – e una grande partenza oggi il centauro francese è riuscito a tenersi dietro Quartararo nella prima parte di gara ma è caduto al quinto giro.

8 /10 Aprilia In una gara dominata dalle Ducati la Aprilia ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per tornare a vincere. Viñales è arrivato secondo solo a causa di una brutta partenza mentre Aleix Espargaró – sofferente dopo la brutta caduta di ieri nelle prove libere 4 – è riuscito comunque a terminare la gara in nona posizione.

MotoGP 2022 – I risultati del GP di Gran Bretagna Prove libere 1 1 Johann Zarco (Ducati) 1:59.893

2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:59.920

3 Álex Rins (Suzuki) 2:00.220

4 Fabio Quartararo (Yamaha) 2:00.438

5 Takaaki Nakagami (Honda) 2:00.448 Prove libere 2 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:58.946

2 Joan Mir (Suzuki) 1:59.100

3 Maverick Viñales (Aprilia) 1:59.123

4 Johann Zarco (Ducati) 1:59.134

5 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:59.153 Prove libere 3 1 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:58.254

2 Jorge Martín (Ducati) 1:58.282

3 Jack Miller (Ducati) 1:58.332

4 Johann Zarco (Ducati) 1:58.344

5 Maverick Viñales (Aprilia) 1:58.575 Prove libere 4 1 Johann Zarco (Ducati) 1:59.005

2 Maverick Viñales (Aprilia) 1:59.055

3 Jack Miller (Ducati) 1:59.106

4 Miguel Oliveira (KTM) 1:59.297

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:59.332 Qualifiche 1 Johann Zarco (Ducati) 1:57.767

2 Maverick Viñales (Aprilia) 1:57.865

3 Jack Miller (Ducati) 1:57.931

4 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:57.938

5 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:57.961 Warm up 1 Maverick Viñales (Aprilia) 1:59.227

2 Álex Rins (Suzuki) 1:59.437

3 Joan Mir (Suzuki) 1:59.493

4 Marco Bezzecchi (Ducati) 1:59.568

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:59.890