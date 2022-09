MotoGP 2022: Miller superstar in Giappone

Credits: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP via Getty Images

Partito settimo, ha costruito un capolavoro nelle prime fasi della corsa entrando in “top 3” alla prima tornata, superando Binder nella seconda e vincendo un appassionante duello con Martín al terzo giro. Conquistata definitivamente la vetta si è “limitato” ad andare fortissimo.

La migliore gara in carriera di Jack Miller : il centauro australiano ha monopolizzato il GP del Giappone a Motegi portando a casa la prima vittoria stagionale e il quarto podio negli ultimi sette appuntamenti iridati.

Il pilota iberico non ha brillato al via facendosi superare nell’ordine da Binder, Martín e Miller ma poi si è ripreso tenendo ritmi alti.

Ieri una pole position a sorpresa per Marc Márquez , oggi un buon quarto posto in Giappone .

Il centauro iberico è scattato dalla quinta posizione ma gli sono bastate un paio di curve per prendersi la seconda piazza (ottenuta dopo essersi sbarazzato di Marc Márquez) e dopo un giro si è ritrovato addirittura in testa dopo un sorpasso su Brad Binder. Alla terza tornata ha dovuto arrendersi a un velocissimo Miller e poco prima della bandiera a scacchi ha ceduto il secondo posto al sudafricano della KTM.

8 /10

Brad Binder (KTM)



Brad Binder non saliva sul podio in MotoGP dalla prima corsa del 2022 in Qatar e oggi ci è tornato meritatamente.

Scattato terzo, è stato protagonista di una partenza eccellente che lo ha portato al comando ma nei primi due giri si è dovuto arrendere alle due Ducati di Martín e Miller. Alla sesta tornata si è fatto passare anche dal compagno Oliveira ma è riuscito a riprendersi la “top 3” poco dopo.