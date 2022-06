MotoGP 2022: Quartararo, fuga per la vittoria in Germania

Il campione del mondo in carica, ormai in fuga verso la conquista del secondo titolo iridato, ha tagliato il traguardo davanti alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller .

Da quel momento in poi la gara è stata tutta in discesa: giri veloci a raffica e distacchi mostruosi rifilati agli avversari. Per lui si tratta della seconda vittoria consecutiva e del quinto podio negli ultimi sei appuntamenti della MotoGP 2022 .

Un GP di Germania perfetto per Fabio Quartararo : il centauro transalpino al Sachsenring ha mancato solo la pole position ma ha rimediato oggi beffando Bagnaia al via e resistendo all’attacco di Pecco nel giro seguente.

Dopo due tentativi di sorpasso andati a vuoto – con una strategia poco efficace basata fondamentalmente sul non frenare – ha approfittato di un lungo del rivale a due giri dal termine per soffiargli il gradino più basso del podio.

Jack Miller è stato protagonista di un GP di Germania pazzesco: partito sesto e costretto a un long lap penalty per la caduta in regime di bandiere gialle durante le qualifiche di ieri, si è esaltato nel finale di gara dando vita a un bel duello con Aleix Espargaró per il podio.

6 /10

Francesco Bagnaia (Ducati)

Un GP di Germania a due facce per Francesco Bagnaia: ieri una pole position, oggi una caduta evitabile al quarto giro dopo essersi fatto passare al via da Quartararo e non essere riuscito a ripassarlo alla tornata seguente.

Tutti hanno avuto problemi di aderenza nei primi chilometri della corsa del Sachsenring, Pecco avrebbe potuto guidare in modo più accorto per portare a casa un podio sicuro e invece ha chiuso con zero punti tre gare delle ultime quattro in MotoGP 2022.