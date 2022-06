Il GP di Germania al Sachsenring – decima tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Credits: Joan Cros Garcia - Corbis/Corbis via Getty Images

Il campione del mondo in carica – reduce da due vittorie e due secondi posti nelle ultime cinque gare iridate – è arrivato terzo al Sachsenring lo scorso anno.

I suoi precedenti in Germania sono positivi – un terzo posto nel 2018 e una seconda piazza nel 2019 – e la sua Aprilia è velocissima.

3° Aleix Espargaró (Aprilia)



Aleix Espargaró ha interrotto in Catalogna una striscia di quattro podi consecutivi festeggiando il secondo posto in anticipo quando mancava ancora un giro alla fine (e tagliando il traguardo in quinta posizione).

Il centauro spagnolo non ha mai brillato particolarmente in Germania (miglior piazzamento al Sachsenring un 6° posto nel lontano 2014) ma quest’anno la situazione è diversa.