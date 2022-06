MotoGP 2022: Quartararo domina a Barcellona, che errore per Aleix Espargaró

Come da noi previsto Fabio Quartararo ha vinto (anzi, ha dominato) il GP di Catalogna a Barcellona. Il campione del mondo in carica in sella alla Yamaha ha tagliato il traguardo della nona tappa della MotoGP 2022 davanti alle Ducati di Jorge Martín e Johann Zarco.

Credits: Quality Sport Images/Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Eric Alonso/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Joan Cros Garcia - Corbis/Corbis via Getty Images /

Il secondo appuntamento spagnolo del Motomondiale è iniziato con la caduta dell’incolpevole Francesco Bagnaia (travolto, insieme ad Álex Rins, da Takaaki Nakagami), di Marco Bezzecchi e di Enea Bastianini ed è terminato con il clamoroso errore di Aleix Espargaró. Il centauro dell’Aprilia ha festeggiato il secondo posto quando mancava ancora un giro alla fine della corsa convinto che la gara fosse terminata e ha tagliato il traguardo in quinta posizione. MotoGP 2022 – GP Catalogna: le pagelle

5 /10 Aleix Espargaró (Aprilia) Un weekend pazzesco in tutti i sensi, quello di Aleix Espargaró nella corsa di casa in Catalogna: dopo aver ottenuto il miglior tempo in tre sessioni di prove libere su quattro e la pole position e dopo aver duellato (e sconfitto) Martín per il secondo posto ha rallentato a un giro dalla fine per festeggiare convinto che il Gran Premio fosse terminato. Il centauro iberico ha tagliato il traguardo in quinta posizione mettendo fine a una striscia di quattro podi consecutivi e perdendo nove punti importantissimi in ottica iridata.

10 /10 Fabio Quartararo (Yamaha) Un dominio assoluto per Fabio Quartararo a Barcellona: partito dalla terza posizione, ha beffato subito senza problemi Bagnaia e Aleix Espargaró ed è rimasto al comando per tutto il GP di Catalogna rifilando distacchi abissali agli avversari. Il primato nel Motomondiale 2022 è sempre più saldo: merito delle due vittorie e dei due secondi posti negli ultimi cinque appuntamenti iridati.

7 /10 Maverick Viñales (Aprilia)

Maverick Viñales ha illuso tutti il venerdì facendo registrare ottimi tempi nelle prove libere ma oggi non ha brillato particolarmente. Nonostante questo il centauro catalano ha eguagliato il miglior piazzamento stagionale con un 7° posto nella corsa di casa: un risultato non entusiasmante che non fa altro che dimostrare lo stato di forma non eccezionale del secondo pilota Aprilia.

8 /10 Jorge Martín (Ducati)

Jorge Martín è tornato sul podio dopo cinque GP a secco di piazzamenti in “top 3”. Scattato sesto, è riuscito a stare lontano dai guai alla partenza e si è piazzato immediatamente in terza posizione. Dopo aver perso un lungo duello con Aleix Espargaró per la seconda piazza, è riuscito a prendersela all’ultimo giro approfittando del clamoroso errore di valutazione del pilota Aprilia.

6 /10 Aprilia Tutti si aspettavano molto di più dall’Aprilia nel GP di Catalogna, specialmente dopo quanto fatto vedere venerdì e ieri. Invece la Casa di Noale si è dovuta accontentare di un quinto posto (in realtà una seconda piazza buttata all’aria a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi da Aleix Espargaró) e di un settimo.

MotoGP 2022 – I risultati del GP di Catalogna Prove libere 1 1 Álex Rins (Suzuki) 1:40.101

2 Maverick Viñales (Aprilia) 1:40.296

3 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:40.695

4 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:40.708

5 Pol Espargaró (Honda) 1:40.733 Prove libere 2 1 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:39.402

2 Maverick Viñales (Aprilia) 1:39.705

3 Enea Bastianini (Ducati) 1:39.890

4 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:39.950

5 Jorge Martín (Ducati) 1:39.989 Prove libere 3 1 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:38.771

2 Johann Zarco (Ducati) 1:38.902

3 Jorge Martín (Ducati) 1:39.005

4 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:39.007

5 Jack Miller (Ducati) 1:39.074 Prove libere 4 1 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:39.992

2 Marco Bezzecchi (Ducati) 1:40.149

3 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:40.192

4 Johann Zarco (Ducati) 1:40.236

5 Luca Marini (Ducati) 1:40.400 Qualifiche 1 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:38.742

2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:38.773

3 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:38.959

4 Johann Zarco (Ducati) 1:39.027

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:39.099 Warm up 1 Maverick Viñales (Aprilia) 1:40.135

2 Enea Bastianini (Ducati) 1:40.141

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:40.248

4 Álex Rins (Suzuki) 1:40.361

5 Aleix Espargaró (Aprilia) 1:40.367