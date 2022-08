MotoGP 2022 – GP Austria al Red Bull Ring: gli orari TV su Sky e TV8

Il GP d’Austria al Red Bull Ring – tredicesima tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella gara austriaca Fabio Quartararo cercherà di allungare il vantaggio in classifica nel Motomondiale ma non sarà facile: le Ducati e le Aprilia sono in gran forma.

MotoGP 2022 – GP Austria: cosa aspettarsi

Il Red Bull Ring – circuito sede del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento della MotoGP 2022 – è una pista che premia le moto veloci ed europee: da quando questa corsa è tornata nel calendario iridato (nel 2016) nessuna Casa giapponese è riuscita a salire sul gradino più alto del podio.

Il tracciato – modificato rispetto allo scorso anno – ha beneficiato dell’introduzione di una chicane alla curva 2 per incrementare la sicurezza: un cambiamento che riguarda solo le gare delle due ruote. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio d’Austria, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.