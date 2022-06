Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Assen, undicesima tappa della MotoGP 2022

Il GP di Assen – undicesima tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Fabio Quartararo dominerà anche questa corsa o ci sarà spazio per le moto italiane? Lo scopriremo domenica… MotoGP 2022 – GP Assen: cosa aspettarsi Il circuito di Assen – sede dell’undicesimo appuntamento del Motomondiale – è un tracciato poco impegnativo per i freni monopolizzato dalle due ruote giapponesi: dal 1974 a oggi solo Casey Stoner nel 2008 in sella alla Ducati è riuscito a trionfare nei Paesi Bassi con una moto non nipponica. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Assen, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images Credits: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images /

MotoGP 2022 - Assen, il calendario e gli orari TV Venerdì 24 giugno 2022 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) Sabato 25 giugno 2022 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) Domenica 26 giugno 2022 09:00-09:10 Moto3 - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:20-09:30 Moto2 - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 09:40-10:00 MotoGP - Warm up (diretta su Sky Sport MotoGP) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 14:15 su TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 15:30 su TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 17:15 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP di Assen LUNGHEZZA CIRCUITO 4,5 km GIRI 26 RECORD IN PROVA Maverick Viñales (Yamaha) - 1'31"814 - 2021 RECORD GARA Fabio Quartararo (Yamaha) - 1'32"869 - 2021

MotoGP – Il pronostico del GP di Assen 2022

1° Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo è inarrestabile: il centauro francese ha portato a casa tre successi e due secondi posti negli ultimi sei appuntamenti della MotoGP 2022. Come se non bastasse il campione del mondo in carica ama molto Assen: un terzo posto e una vittoria lo scorso anno nelle uniche due apparizioni nella classe regina del Motomondiale.

2° Jack Miller (Ducati)

Jack Miller – ringalluzzito dal podio del Sachsenring – ha tutte le carte in regola per ripetere il piazzamento in “top 3”. Il centauro australiano ha già vinto ad Assen nel 2016.

3° Aleix Espargaró (Aprilia)

Aleix Espargaró non sale sul podio da due GP ma resta uno dei piloti più continui del Motomondiale: sei gare consecutive in “top 5”. Il suo miglior piazzamento ad Assen in MotoGP è un quarto posto nel 2014.



Maverick Viñales sembra essere tornato quello di un tempo: in Germania domenica scorsa ha mostrato ottime cose e solo un problema tecnico alla sua Aprilia gli ha impedito di terminare la gara. Il pilota iberico ama molto il GP di Assen e nelle ultime tre partecipazioni ha conquistato un terzo posto, una vittoria e una seconda piazza.