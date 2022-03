Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP dell'Argentina a Termas de Rio Hondo, terza tappa della MotoGP 2022



Termas de Rio Hondo torna in MotoGP dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19: il GP dell’Argentina, terza tappa del Motomondiale 2022, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella corsa sudamericana non vedremo al via Marc Márquez: il centauro spagnolo ha accusato un nuovo episodio di diplopia dopo il brutto incidente nel warm-up del Gran Premio d’Indonesia e il suo posto in sella alla Honda verrà preso dal tedesco Stefan Bradl. MotoGP 2022 – GP Argentina: cosa aspettarsi Il circuito di Termas de Rio Hondo – sede del GP dell’Argentina, terzo appuntamento della MotoGP 2022 – è un tracciato molto scorrevole che non presenta particolari insidie. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio dell’Argentina, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2022 - Termas de Rio Hondo, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Sabato 2 aprile 2022 13:45-14:25 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 14:40-15:20 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 15:35-16:20 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP) 16:35-17:15 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 17:30-18:10 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 18:25-19:10 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP) 19:35-20:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 20:30-21:10 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) 21:25-21:55 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP) 22:05-22:45 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP) Domenica 3 aprile 2022 14:30-14:50 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 15:00-15:20 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 15:30-16:00 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP) 17:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 19:00 su TV8) 18:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 20:30 su TV8) 20:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 22:15 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP dell'Argentina LUNGHEZZA CIRCUITO 4,8 km GIRI 25 RECORD IN PROVA Marc Márquez (Honda) – 1’37”683 – 2014 RECORD GARA Valentino Rossi (Yamaha) – 1’39”019 – 2015

MotoGP – Il pronostico del GP dell’Argentina 2022

1° Pol Espargaró (Honda)

Pol Espargaró si troverà in Argentina a dover ricoprire il ruolo di prima guida Honda a causa dell’assenza di Marc Márquez. Il pilota iberico ha iniziato bene la MotoGP 2022 con il terzo posto in Qatar e può vantare due podi negli ultimi quattro Gran Premi disputati. Migliorabili, invece, i suoi precedenti a Termas de Rio Hondo: un sesto posto come miglior risultato ottenuto nel lontano 2016.

2° Johann Zarco (Ducati)

Johann Zarco ama molto il GP dell’Argentina: nel 2018 a Termas de Rio Hondo ha portato a casa un secondo posto. Il centauro francese – ringalluzzito dal podio in Indonesia – farà di tutto per rimanere nelle zone alte della classifica Piloti della MotoGP 2022.

3° Jack Miller (Ducati)

Jack Miller ha iniziato male la stagione e ha bisogno di un podio a Termas de Rio Hondo per tornare ai vertici. I precedenti del centauro australiano nel GP dell’Argentina? Due quarti posti.

Sarebbe bello tornare a vedere Andrea Dovizioso in “top 10” (evento che non si verifica dalla fine del 2020) ma la sua Yamaha non sembra essere all’altezza. Il romagnolo ha dimostrato in passato di trovarsi a proprio agio nel GP dell’Argentina conquistando due podi in MotoGP.