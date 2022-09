MotoGP 2022 – GP Aragona ad Alcañiz: gli orari TV su Sky e TV8

Il GP d’Aragona ad Alcañiz – quindicesima tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Il circuito di Alcañiz – sede del GP d’Aragona , quindicesima corsa della MotoGP 2022 – è un tracciato usurante per i freni caratterizzato da due lunghi rettilinei e da tantissimi saliscendi.

Nel penultimo appuntamento iridato spagnolo del Motomondiale vedremo il grande ritorno – dopo sei gare di stop in seguito alla quarta operazione subita al braccio destro – di Marc Márquez .

Credits: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

Credits: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Francesco Bagnaia sarà l’uomo da battere nel GP d’Aragona : il pilota torinese è reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP 2022 e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Nel GP d’Aragona non ha mai ottenuto un piazzamento in “top 3” ma lo ha sfiorato diverse volte.

Maverick Viñales è in un eccellente stato di forma: nelle ultime quattro gare della MotoGP 2022 è salito sul podio in tre occasioni.



Aleix Espargaró non sale sul podio da sei gare: un momento non eccezionale per il pilota iberico.

Il suo unico piazzamento in “top 3” nel GP d’Aragona (secondo) risale al lontano 2014.