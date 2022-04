Il GP delle Americhe a Austin – quarta tappa della MotoGP 2022 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

In Texas vedremo l’attesissimo ritorno di Marc Márquez dopo due gare di assenza: il centauro spagnolo farà di tutto per portare a casa la vittoria in uno dei suoi circuiti preferiti.

1° Marc Márquez (Honda)

Il GP delle Americhe si è disputato otto volte: Marc Márquez ha vinto sette edizioni. Basta questo dato per spiegare quanto il campione spagnolo ami la pista di Austin.

Problemi di salute hanno tenuto fermo il centauro iberico per due gare ma il manico continua a esserci, come dimostrano i risultati nelle ultime cinque gare disputate in MotoGP: due vittorie, tre podi totali e cinque piazzamenti in “top 5”.