MotoGP 2021: gli orari TV su DAZN

La MotoGP 2021 sarà trasmessa in diretta anche su DAZN (di seguito troverete tutti gli orari TV): sulla piattaforma di streaming sarà possibile seguire live la classe regina del Motomondiale con il commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo racconteranno la Moto2 e la Moto3.

Gli appassionati delle due ruote troveranno inoltre contenuti originali “on demand” tra cui “Officina Melandri” (tre episodi per raccontare dall’interno i reparti corse di Ducati, Yamaha e Aprilia), “S-Piega Melandri” (l’analisi degli stili di guida dei piloti protagonisti del campionato del mondo) e “Rewind”, per rivivere i momenti della scorsa stagione.

Di seguito troverete tutti gli orari TV su DAZN della MotoGP 2021: tutto quello che c’è da sapere per seguire in streaming live tutti i 19 (per ora) Gran Premi del Motomondiale.

MotoGP 2021: gli orari della programmazione DAZN

1 – GP Qatar (Losail) – 28 marzo 2021 – 19:00

2 – GP Doha (Losail) – 4 aprile 2021 – 19:00

3 – GP Portogallo (Portimão) – 18 aprile 2021 – 14:00

4 – GP Spagna (Jerez de la Frontera) – 2 maggio 2021 – 14:00

5 – GP Francia (Le Mans) – 16 maggio 2021 – 14:00

6 – GP Italia (Mugello) – 30 maggio 2021 – 14:00

7 – GP Catalogna (Barcellona) – 6 giugno 2021 – 15:00

8 – GP Germania (Sachsenring) – 20 giugno 2021 – 14:00

9 – GP Assen (Assen) – 27 giugno 2021 – 14:00

10 – GP Finlandia (Kymi Ring) – 11 luglio 2021 – 14:00

11 – GP Austria (Red Bull Ring) – 15 agosto 2021 – 14:00

12 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 29 agosto 2021 – 14:00

13 – GP Aragona (Alcañiz) – 12 settembre 2021 – 14:00

14 – GP San Marino (Misano) – 19 settembre 2021 – 14:00

15 – GP Giappone (Motegi) – 3 ottobre 2021 – 08:00

16 – GP Thailandia (Buriram) – 10 ottobre 2021 – 10:00

17 – GP Australia (Phillip Island) – 24 ottobre 2021 – 06:00

18 – GP Malaysia (Sepang) – 31 ottobre 2021 – 08:00

19 – GP Comunità Valenciana (Valencia) – 14 novembre 2021 – 14:00