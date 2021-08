Credits: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Il centauro spagnolo ha dominato la corsa austriaca – interrotta al via da una bandiera rossa in seguito a un incidente tra Pedrosa e Savadori – tagliando il traguardo davanti al connazionale Joan Mir ( Suzuki ) e al leader iridato Fabio Quartararo (Yamaha).

Il pilota iberico ha dominato per tutto il weekend conquistando ieri la pole position: non è partito benissimo ma si è riscattato nel secondo start dopo la bandiera rossa. Dopo tre giri dietro a Miller, si è ripreso il primo posto e lo ha mantenuto.

Un successo a sorpresa, quello ottenuto da Jorge Martín nel GP di Stiria , soprattutto per come è arrivato.

Due ottime partenze non sono bastate ed è arrivato un secondo posto finale che coincide con il secondo podio consecutivo nella MotoGP 2021 .

Joan Mir non ha potuto fare di più oggi contro un Martín così veloce.

Il centauro transalpino ha deluso in entrambe le partenze ma è riuscito a entrare in zona podio alla settima tornata grazie a un sorpasso su Miller.

Fabio Quartararo – terzo nel GP di Stiria – ha portato a casa il terzo piazzamento consecutivo in “top 3” (il quinto negli ultimi sei appuntamenti iridati) consolidando il primato nella MotoGP 2021 .

Al primo start è partito benissimo ritrovandosi già davanti a tutti dopo poche curve ma la sua cavalcata è stata fermata dalla bandiera rossa. Nel secondo start – effettuato con la gomma anteriore hard al posto della media – ha invece deluso: ha tagliato il traguardo in nona posizione ma si è ritrovato undicesimo dopo aver rimediato tre secondi di penalità per aver superato i limiti della pista.

Un GP di Stiria da dimenticare per Francesco Bagnaia , ancora una volta lontano dal podio dopo un inizio di stagione strepitoso.

8 /10

Ducati

Dopo quattro gare a secco di successi la Ducati è tornata sul gradino più alto del podio, anche se non con il team ufficiale.

Una vittoria meritata per quella che è stata la moto più veloce del GP di Stiria: peccato solo per l’errore di strategia su Bagnaia in occasione della ripartenza della corsa dopo la bandiera rossa…