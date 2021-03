Il Motomondiale è tornato: il GP del Qatar a Losail – prima tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella gara mediorientale – la prima stagionale in notturna – scopriremo se Joan Mir e la Ducati (campioni del mondo in carica) saranno ancora il pilota e la moto da battere. Marc Márquez, ancora infortunato, non gareggerà.

MotoGP 2021 – GP Qatar: cosa aspettarsi

Il circuito di Losail – sede del GP del Qatar – è un tracciato variegato che sollecita parecchio l’impianto frenante: attenzione alla prima curva, una delle più impegnative di tutto il Motomondiale. Vincere qui porta sfortuna: dal 2015 a oggi chi è salito sul gradino più alto del podio non ha portato a casa il titolo.

Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Qatar, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.