MotoGP 2021: Quartararo domina in Portogallo

Credits: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Sugli altri due gradini del podio della corsa lusitana troviamo Francesco Bagnaia – secondo dopo una strepitosa rimonta in sella alla Ducati – e Joan Mir , terzo con la Suzuki.

Dopo una grande pole position e una pessima partenza Fabio Quartararo ha conquistato il primo posto del GP del Portogallo al 9° giro e non lo ha più mollato.

Per il centauro piemontese – ora secondo nella MotoGP 2021 – si tratta del secondo piazzamento in “top 3” nelle prime tre gare stagionali.

Joan Mir (Suzuki)

Dopo oltre cinque mesi di digiuno Joan Mir è tornato sul podio.

A Portimão il campione del mondo in carica è partito alla grande riuscendo a raggiungere la terza posizione già dopo un solo giro. Nel GP del Portogallo ha lottato prima con Quartararo e poi con Zarco soffrendo molto la maggiore velocità in rettilineo della Ducati e ha tagliato il traguardo in “top 3” solo grazie all’uscita di pista del francese.