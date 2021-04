Il GP del Portogallo a Portimão – terza tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Ovviamente non ci aspettiamo una vittoria da Valentino Rossi ma dopo un inizio di stagione terrificante nonostante una Yamaha valida un risultato importante da parte sua sarebbe paragonabile a un successo. Soprattutto se si considera che il Dottore non termina una gara in “top 10” da oltre sette mesi.

La moto da seguire: Yamaha

Impossibile non considerare la Yamaha come la favorita del GP del Portogallo: il marchio giapponese ha iniziato alla grandissima la MotoGP 2021 trionfando a sorpresa nei primi due appuntamenti in Qatar e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La Casa dei tre diapason può inoltre vantare ottimi precedenti in terra lusitana con ben sette successi nella classe regina del Motomondiale.