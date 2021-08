Credits: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Un terzo posto storico per la Casa di Noale, tornata sul podio nella classe regina del Motomondiale dopo ben 21 anni: l’ultimo a riuscirci – sempre in Gran Bretagna – fu il nordirlandese Jeremy McWilliams , terzo a Donington nel 2000.

Partito terzo, ha impiegato cinque giri a passare in testa e poi ha guidato da solo inanellando giri veloci e distanziando gli avversari.

Per i primi cinque giri il centauro spagnolo ha conservato il primo posto ma in poco tempo si è fatto passare nell’ordine da Quartararo, dal fratello Aleix e da Rins. Senza dimenticare l’errore nel finale che gli ha fatto perdere anche la quarta posizione…

Pol Espargaró – quinto nel GP di Gran Bretagna – ha disputato la sua miglior gara stagionale ma ci saremmo aspettati qualcosa in più (magari quel podio che manca ormai da oltre nove mesi) alla luce della pole position di ieri.

9 /10

Aleix Espargaró (Aprilia)

Dopo una gara magistrale Aleix Espargaró – terzo nel GP di Gran Bretagna – è tornato sul podio in MotoGP sette anni dopo il secondo posto in Aragona del 2014 e ha riportato l’Aprilia in “top 3” nella classe regina del Motomondiale dopo 21 anni.

Dopo una partenza splendida e un duello vinto con Bagnaia, è rimasto per i primi quattro giri dietro al fratello Pol prima di farsi superare da Quartararo e Bagnaia. Al sesto giro è tornato in seconda posizione ma se l’è fatta soffiare da Rins alla 12° tornata. Ultima, ma non meno importante, l’eccellente difesa nel finale dagli attacchi di Miller.