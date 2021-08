Il GP di Gran Bretagna a Silverstone – dodicesima tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La gara di domenica vedrà al via Cal Crutchlow in sella alla Yamaha ufficiale al posto di Maverick Viñales (appiedato definitivamente dalla Casa giapponese) e il debuttante britannico Jake Dixon, chiamato dal team Petronas Yamaha per sostituire l’infortunato Franco Morbidelli.

MotoGP 2021 – GP Gran Bretagna: cosa aspettarsi

Il circuito di Silverstone – sede del GP di Gran Bretagna – è un tracciato lungo e veloce. L’ultimo pilota non italiano e non spagnolo capace di vincere qui nella classe regina è stato Casey Stoner nel lontano 2011.

Di seguito troverete il calendario del GP di Gran Bretagna, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.