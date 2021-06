MotoGP 2021: Marc Márquez da leggenda in Germania

10 /10

Marc Márquez (Honda)

Dopo oltre un anno e mezzo di digiuno Marc Márquez è tornato sul podio e sul gradino più alto.

Dopo un sabato sotto le aspettative (5° in griglia), è partito alla grande e si è ritrovato in prima posizione già al primo giro dopo aver passato Aleix Espargaró. Le goccioline di pioggia cadute sulla pista tra la quarta e la quinta tornata gli hanno permesso di allungare sui rivali e per tutta la gara è stato bravo a difendersi inanellando giri veloci nonostante condizioni fisiche non eccelse.