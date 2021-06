Il GP di Germania al Sachsenring – ottava tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.

Il circuito del Sachsenring – sede del GP di Germania , ottava prova della MotoGP 2021 – è un tracciato corto ricco di curve veloci e carente di rettilinei: in poche parole tutto il contrario di quello che piace alle Ducati. La Honda è imbattuta qui nella classe regina dal 2010 e Marc Márquez ha sempre vinto al Sachsenring da quando corre nella massima serie (2013).

In terra tedesca assisteremo a un dominio della favorita Yamaha o le Ducati saranno in grado di prevalere nonostante un circuito poco adatto alle loro caratteristiche? Senza dimenticare la Honda e Marc Márquez, capaci di salire sul gradino più alto del podio di questa pista – tornata nel calendario del Motomondiale dopo un anno di assenza causa Covid-19 – molto spesso.

Il centauro spagnolo è imbattuto al Sachsenring dal lontano 2013, dal 2010 se si considerano anche i successi in 125 e in Moto2.

Nel GP di Germania capiremo molte cose sul futuro di Marc Márquez : dopo tre cadute negli ultimi tre Gran Premi del Motomondiale non può più fallire, specialmente sul circuito più amato.

Il pilota australiano, però, è in un ottimo stato di forma: due vittorie e tre podi complessivi negli ultimi quattro appuntamenti iridati.

Jack Miller non ama molto la Germania: il suo miglior piazzamento in MotoGP è un sesto posto risalente a due anni fa.

3° Maverick Viñales (Yamaha)



Maverick Viñales è in crisi: sono quasi tre mesi che non vince e che non sale più sul podio.

Il centauro iberico si trova a proprio agio al Sachsenring: due piazzamenti nelle ultime due edizioni del GP di Germania.