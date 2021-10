MotoGP 2021: Marc Márquez vince anche in Emilia-Romagna, Quartararo campione del mondo

Marc Márquez ha vinto con la Honda anche il GP dell’Emilia-Romagna a Misano davanti al connazionale (nonché compagno di scuderia) Pol Espargaró e al nostro Enea Bastianini (Ducati).

A rubare la scena a tutti è stato però Fabio Quartararo: il centauro francese della Yamaha si è laureato campione del mondo MotoGP 2021 con due gare di anticipo grazie al quarto posto finale e alla caduta di Francesco Bagnaia a quattro tornate dalla fine mentre si trovava in testa. Era da dieci anni (Casey Stoner 2011) che un pilota non spagnolo non si aggiudicava il titolo iridato nella classe regina del Motomondiale. MotoGP 2021 – GP Emilia-Romagna: le pagelle

10 /10 Marc Márquez (Honda)

Marc Márquez è stato l’unico in grado di stare dietro in gara alle Ducati nel GP dell’Emilia-Romagna ed è riuscito a trionfare su un circuito come quello di Misano poco adatto alle sue caratteristiche. Il sei volte campione del mondo MotoGP è ufficialmente tornato conquistando il secondo successo consecutivo: attendiamo con ansia il 2022 per vederlo tornare in lotta per il titolo.

7 /10 Johann Zarco (Ducati) A Misano abbiamo visto un Johann Zarco velocissimo nelle prove libere ma poco convincente in qualifica che ha tagliato il traguardo in quinta posizione. Una bella iniezione di fiducia per il centauro transalpino, tornato in “top 5” dopo un digiuno lungo quasi quattro mesi.

5 /10 Jack Miller (Ducati) Nonostante una moto velocissima Jack Miller non sale sul podio da quasi cinque mesi. Oggi il pilota australiano è scattato bene ed è stato rapido nella prima parte di gara ma ha buttato tutto all’aria cadendo al quarto giro mentre si trovava in seconda posizione.

7 /10 Francesco Bagnaia (Ducati) Una giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia: senza la caduta al 23° giro il centauro torinese avrebbe probabilmente conquistato il GP dell’Emilia-Romagna ma soprattutto sarebbe rimasto ancora in corsa per il Motomondiale 2021. Il centauro torinese è stato perfetto per tutto il weekend ed è stato sufficiente un solo errore a rovinare tutto.

7 /10 Ducati Voto cinque in pagella per le due moto ufficiali finite per terra mentre si trovavano nelle prime due posizioni del GP dell’Emilia-Romagna. Voto nove all’onore salvato dai team privati, in modo particolare dal terzo posto di Bastianini.

