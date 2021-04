Gli orari TV (in diretta su Sky, DAZN e TV8) del GP di Doha a Losail, seconda tappa della MotoGP 2021

Il GP di Doha – seconda tappa della MotoGP 2021 – si terrà (come il GP del Qatar della scorsa settimana) sul circuito di Losail ma, a differenza dell’ultimo evento del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.

La Yamaha cercherà di bissare il trionfo nella corsa in notturna mediorientale ma dovrà vedersela con rivali agguerrite come Suzuki, Honda e Ducati. Neanche domenica vedremo in pista Marc Márquez. MotoGP 2021 – GP Doha: cosa aspettarsi Il circuito di Losail – sede del GP di Doha – è lo stesso tracciato che ha ospitato domenica scorsa il Gran Premio del Qatar: una pista molto impegnativa per i freni. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Doha, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2021 - Losail, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 2 aprile 2021 12:50-13:30 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:45-14:25 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:40-15:25 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 17:10-17:50 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 18:05-18:45 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 19:00-19:45 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 3 aprile 2021 12:25-13:05 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:20-14:00 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:15-15:00 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:30-17:10 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 17:25-18:05 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 18:20-18:50 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 19:00-19:40 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) Domenica 4 aprile 2021 13:40-14:00 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:30 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:40-15:00 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 17:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 19:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8)

MotoGP - I numeri del GP di Doha LUNGHEZZA CIRCUITO 5,4 km GIRI 22

MotoGP – Il pronostico del GP di Doha 2021

1° Franco Morbidelli (Yamaha)

Franco Morbidelli ha bisogno di riscatto dopo i problemi di domenica scorsa. Il vicecampione del mondo in carica ha tutte le carte in regola per fare bene su questo tracciato, a patto di avere una Yamaha a posto.

2° Álex Rins (Suzuki)

Álex Rins è in un ottimo stato di forma e secondo noi ha buone possibilità di riportare la Suzuki sul podio nel GP di Doha a Losail. Domenica scorsa il centauro spagnolo ha ottenuto il quinto piazzamento in “top 6” negli ultimi sei Gran Premi disputati in MotoGP. Davvero niente male.

3° Pol Espargaró (Honda) Dopo un Gran Premio del Qatar sotto tono Pol Espargaró ha tanta voglia di tornare ai vertici. La sua Honda ha deluso a Losail: l’obiettivo per domenica prossima è migliorare nella prima parte della gara.

Dalla doppietta Suzuki nel GP d’Europa 2020 Joan Mir non è più salito sul podio. Il campione del mondo in carica ha mostrato comunque buone cose nel primo appuntamento della MotoGP 2021 e solo un errore all’ultima curva gli ha impedito di ottenere un piazzamento in “top 3”.