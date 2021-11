Gli orari TV (in diretta su Sky, DAZN e TV8) del GP della Comunità Valenciana a Valencia, ultima tappa della MotoGP 2021

Il GP della Comunità Valenciana a Valencia – ultima tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.

Nell’ultima corsa di sempre nel Motomondiale di Valentino Rossi non vedremo Marc Márquez: il centauro spagnolo – già fuori nel GP dell’Algarve di domenica scorsa – non prenderà parte neanche a questa gara a causa di problemi all’occhio destro provocati dall’incidente in allenamento a fine ottobre. MotoGP 2021 – GP Comunità Valenciana: cosa aspettarsi Il circuito di Valencia – sede del GP della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento della MotoGP 2021 – è un tracciato ricco di curve lente molto impegnativo per i freni. Una gara monopolizzata da piloti italiani e spagnoli: dal 2007 a oggi solo Casey Stoner (per due volte) è riuscito a interrompere questo dominio. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio della Comunità Valenciana, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2021 - Valencia, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 12 novembre 2021 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 13 novembre 2021 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) Domenica 14 novembre 2021 08:40-09:00 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:10-09:30 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:40-10:00 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8)

MotoGP - I numeri del GP della Comunità Valenciana LUNGHEZZA CIRCUITO 4,0 km GIRI 27 RECORD IN PROVA Jorge Lorenzo (Yamaha) – 1’29”401 – 2016 RECORD IN GARA Marc Márquez (Honda) – 1’31”116 – 2019

1° Jack Miller (Ducati)

Jack Miller ama molto il GP della Comunità Valenciana: qui ha ottenuto un secondo posto lo scorso anno e una terza piazza due anni fa. Il centauro australiano, galvanizzato dal podio di Portimão, ha secondo noi tutte le carte in regola per puntare alla vittoria: i rivali non saranno molto motivati visto che il titolo iridato Piloti e quello Costruttori sono già stati assegnati.

2° Pol Espargaró (Honda) I precedenti di Pol Espargaró nel GP della Comunità Valenciana? Un terzo posto nel 2018. Il pilota iberico vuole chiudere in bellezza una stagione 2021 deludente: ha tagliato il traguardo in “top ten” negli ultimi quattro appuntamenti del Motomondiale ma è anche salito una sola volta sul podio in tutto il campionato.

3° Álex Rins (Suzuki) Anche Álex Rins ha bisogno di riscattare una stagione deludente e a Valencia potrà sfruttare una corsa dall’importanza relativa per provare a tornare sul podio dopo cinque gare di digiuno. Il miglior risultato ottenuto dal pilota spagnolo nel GP della Comunità Valenciana è un secondo posto conquistato nel 2018.



Fabio Quartararo non sale sul podio da due Gran Premi ma è già ampiamente appagato dalla conquista del titolo iridato 2021. Il neo campione del mondo MotoGP può vantare nel GP della Comunità Valenciana una seconda piazza ottenuta nel 2019.