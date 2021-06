MotoGP 2021: Quartararo, poker d’Assen

Poker d’ Assen per Fabio Quartararo : il centauro della Yamaha ha dominato la corsa olandese conquistando il quarto successo stagionale e consolidando il primato nella MotoGP 2021.

Credits: VINCENT JANNINK/ANP/AFP via Getty Images

9 /10

Maverick Viñales (Yamaha)



Maverick Viñales è tornato a brillare ad Assen: oltre alla pole position il centauro iberico ha conquistato un secondo posto che coincide con l’attesissimo ritorno sul podio dopo tre mesi di digiuno.

Partito male, è tornato in “top 3” grazie a un sorpasso su Nakagami e si è preso la seconda posizione in seguito al long lap penalty rimediato da Bagnaia per aver superato più volte i limiti della pista.