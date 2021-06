Gli orari TV (in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8) del GP di Assen, nona tappa della MotoGP 2021



Assen torna in MotoGP dopo un anno di assenza a causa della pandemia di Covid-19: la nona tappa del Motomondiale 2021 sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La corsa olandese – solitamente vinta da moto giapponesi – non vedrà al via Franco Morbidelli: il centauro romano – vittima di un infortunio al ginocchio – sarà rimpiazzato in sella alla Yamaha dallo statunitense Garrett Gerloff. MotoGP 2021 – GP Assen: cosa aspettarsi Il circuito di Assen – sede della nona prova della MotoGP 2021 – è un tracciato ricco di curve poco impegnativo per i freni. La gara dei Paesi Bassi è solitamente terreno di caccia per le due ruote nipponiche: dal 1994 a oggi solo Casey Stoner nel 2008 è stato capace di trionfare qui senza guidare una Honda o una Yamaha. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Assen, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Mirco Lazzari gp/Getty Images Credits: Steve Wobser/Getty Images /

MotoGP 2021 - Assen, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 25 giugno 2021 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:15-13:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 26 giugno 2021 09:00-09:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:55-10:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:30-14:00 MotoGP - Prove libere 4(diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Domenica 27 giugno 2021 08:40-09:00 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:10-09:30 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 09:40-10:00 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 14:05 su TV8) 12:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 15:25 su TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:05 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP di Assen LUNGHEZZA CIRCUITO 4.5 km GIRI 26 RECORD IN PROVA Fabio Quartararo (Yamaha) – 1’32"017 - 2019 RECORD IN GARA Marc Márquez (Honda) - 1'33"617 - 2015

MotoGP – Il pronostico del GP di Assen 2021

1° Jack Miller (Ducati)

Jack Miller ama molto Assen: qui ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP nel 2016. Il pilota australiano è in un ottimo stato di forma: due vittorie e tre podi totali negli ultimi cinque appuntamenti del Motomondiale.

2°Marc Márquez (Honda)

Marc Márquez, rinvigorito dalla vittoria al Sachsenring, ha secondo noi tutte le carte in regola per salire sul podio anche ad Assen, pista molto apprezzata dal sei volte campione del mondo MotoGP. In Olanda nella classe regina il centauro iberico ha sempre centrato la “top 3”: due successi (2014 e 2018), quattro secondi posti e una terza piazza.

3° Maverick Viñales (Yamaha) Ogni volta diciamo che Maverick Viñales è in crisi ma si risolleverà e ogni volta veniamo puntualmente smentiti: sono ormai quasi tre mesi che il centauro spagnolo non sale sul podio. L’ultimo trionfatore ad Assen (nel 2019) può vantare in terra olandese anche una terza piazza.



Johann Zarco ha tanta voglia di tornare a brillare dopo il passo falso in Germania. Assen però non sembra il circuito ideale per il riscatto: il miglior piazzamento del pilota francese su questa pista in MotoGP è infatti un ottavo posto.