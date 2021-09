Francesco Bagnaia ha ottenuto la prima vittoria in carriera in MotoGP conquistando con la Ducati il GP d’Aragona ad Alcañiz, tredicesima tappa del Motomondiale 2021.

Quasi tutti si aspettavano entro la fine del GP d’Aragona il sorpasso definitivo di Marc Márquez su Bagnaia. Il centauro spagnolo non è invece riuscito a tagliare per primo il traguardo nonostante diversi attacchi.

7 /10

Jack Miller (Ducati)



Jack Miller non sale sul podio da sei gare e anche nel GP d’Aragona ha perso una grande occasione.

Partito secondo, si è fatto beffare al via da Marc Márquez e ha perso il piazzamento in “top 3” a metà gara per un errore in staccata.