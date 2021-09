Il GP d’Aragona ad Alcañiz – tredicesima tappa della MotoGP 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nel terzo appuntamento stagionale del Motomondiale disputato in Spagna vedremo l’atteso ritorno in pista di Maverick Viñales in sella alla Aprilia.

MotoGP 2021 – GP Aragona: cosa aspettarsi

Il circuito di Alcañiz – sede del GP d’Aragona, tredicesima tappa della MotoGP 2021 – è un tracciato impegnativo per i freni caratterizzato da due lunghi rettilinei e da numerosi saliscendi. Una pista amatissima dalle moto giapponesi (imbattute qui dal 2011) e dai centauri spagnoli, sempre sul gradino più alto del podio dal 2012.

Di seguito troverete il calendario del GP d’Aragona, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.