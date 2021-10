MotoGP 2021: Marc Márquez, che domenica bestiale a Austin

Questi ultimi due centauri sono rimasti gli unici matematicamente ancora in lotta per il titolo iridato: fra due settimane a Misano nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna Quartararo potrebbe già portare a casa il campionato del mondo.

6 /10

Jack Miller (Ducati)



Jack Miller è stato veloce nella prima parte della corsa di Austin (ma non abbastanza per stare in zona podio) e ha perso terreno nella seconda metà della gara chiudendo in ottava posizione.

Il centauro australiano – a secco di piazzamenti in “top 3” da quasi quattro mesi – sta vivendo un periodo di crisi molto lungo.