Il GP dell’Algarve – penultima tappa della MotoGP 2021 – si terrà (come il GP del Portogallo dello scorso aprile) sul circuito di Portimão e sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella corsa lusitana non vedremo Marc Márquez: il sei volte campione del mondo nella classe regina del Motomondiale – nonché vincitore degli ultimi due appuntamenti iridati – ha riportato una commozione cerebrale la scorsa settimana durante una sessione di allenamento in off-road. Al suo posto correrà il tedesco Stefan Bradl. MotoGP 2021 – GP Algarve: cosa aspettarsi Il circuito di Portimão – sede del GP dell’Algarve, penultima corsa della MotoGP 2021 – è un tracciato impegnativo contraddistinto da numerosi saliscendi. Il titolo Piloti è già stato assegnato a Fabio Quartararo mentre Ducati e Yamaha sono ancora in lotta per il campionato del mondo Costruttori. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio dell’Algarve, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2021 - Portimão, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 5 novembre 2021 10:00-10:40 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:40 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:55-12:35 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:15-14:55 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:55 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:10-16:50 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 6 novembre 2021 10:00-10:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:55-12:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:35-14:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:30-15:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:10-16:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Domenica 7 novembre 2021 10:00-10:20 Moto3 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:30-10:50 MotoGP - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00-11:20 Moto2 - Warm-up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:20 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 14:15 su TV8) 14:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 16:00 su TV8) 15:30 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:30 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP dell'Algarve LUNGHEZZA CIRCUITO 4,6 km GIRI 25 RECORD IN PROVA Fabio Quartararo (Yamaha) - 1'38"862 - 2021 RECORD IN GARA Álex Rins (Suzuki) - 1'39"450 - 2021

MotoGP – Il pronostico del GP dell’Algarve 2021

1° Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo a Portimão sarà appagato dal titolo MotoGP 2021 vinto ma non può rilassarsi: nel GP dell’Algarve dovrà fare di tutto per mantenere la Yamaha in corsa nel campionato Costruttori. Il centauro francese non vince un Gran Premio da oltre due mesi ma può vantare tre podi negli ultimi cinque appuntamenti iridati.

2° Francesco Bagnaia (Ducati)

Francesco Bagnaia deve riscattare la delusione di Misano e mantenere la Ducati in testa al campionato Costruttori MotoGP 2021. Il centauro piemontese ha ottenuto due vittorie e tre podi totali negli ultimi quattro Gran Premi disputati.

3° Enea Bastianini (Ducati)

Enea Bastianini è in uno stato di forma eccezionale e ha tutte le carte in regola per disputare un ottimo GP dell’Algarve. Due terzi posti (entrambi ottenuti a Misano) negli ultimi tre appuntamenti iridati sono risultati fantastici per un debuttante nella classe regina.



Pol Espargaró dovrà tenere alto l’onore della Honda in un GP dell’Algarve che non vedrà al via Marc Márquez. Due settimane fa in Emilia-Romagna è arrivato secondo e a nostro avviso può disputare un’ottima gara anche a Portimão.