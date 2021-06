MotoGP 2021 e Covid: cancellato il GP del Giappone, torna Austin

Il GP del Giappone a Motegi – quindicesima tappa della MotoGP 2021 inizialmente programmata per il 3 ottobre – è stato cancellato per via del Covid-19. Al suo posto tornerà dopo un anno di assenza a causa del coronavirus il GP delle Americhe a Austin.

Tra le altre modifiche apportate al calendario del Motomondiale segnaliamo lo spostamento del Gran Premio di Thailandia a Buriram dal 10 al 17 ottobre.

Il Gran Premio del Giappone era già stato annullato nel 2020 sempre per via della pandemia così come la gara di Austin, disputata l’ultima volta il 14 aprile 2019.