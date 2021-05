MotoGP 2021 e coronavirus: cancellato il GP di Finlandia, torna il GP di Stiria

Il GP di Finlandia sul circuito Kymi Ring – decima tappa della MotoGP 2021 inizialmente programmata per l’11 luglio – è stato cancellato a causa del coronavirus: al posto della corsa scandinava si terrà (l’8 agosto al Red Bull Ring) il GP di Stiria.

Già lo scorso anno il Gran Premio di Finlandia era stato cancellato dal calendario sempre per via della pandemia di Covid-19: è dal 1982 che la classe regina del Motomondiale non gareggia nel Paese nordico.

Il GP di Stiria – evento creato lo scorso anno per poter disputare due gare di MotoGP al Red Bull Ring – tornerà anche nel 2021 ma stavolta si terrà prima del Gran Premio d’Austria (in programma il prossimo 15 agosto) e non la settimana seguente.