Morbidelli vince il GP di Teruel e torna in corsa per la MotoGP 2020

Franco Morbidelli ha vinto con la Yamaha il GP di Teruel ad Alcañiz davanti alle due Suzuki degli spagnoli Álex Rins e Joan Mir. Un successo – il secondo nella classe regina – che ha permesso al pilota romano di tornare in corsa per la MotoGP 2020.

Credits: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Franco Morbidelli (Yamaha)

Il secondo successo stagionale a Teruel ha permesso a Franco Morbidelli di tornare in corsa per la MotoGP 202o.

Il centauro romano, secondo in qualifica, è partito benissimo facendo attenzione a restare lontano dai guai ed è rimasto in testa per tutta la corsa.