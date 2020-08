MotoGP 2020 – In Stiria tra i due litiganti Oliveira gode

Miguel Oliveira ha vinto a sorpresa il GP di Stiria a Spielberg – quinta tappa della MotoGP 2020 – in sella alla KTM. Il centauro portoghese ha ottenuto una vittoria fortunata all’ultima curva – in stile Steven Bradbury – approfittando del duello tra l’australiano Jack Miller (secondo al traguardo con la Ducati) e lo spagnolo Pol Espargaró (KTM).

9 /10

Joan Mir (Suzuki)

Al 17° giro Joan Mir stava dominando il GP di Stiria e la prima vittoria in carriera nella classe regina era ad un passo.

La bandiera rossa arrivata dopo l’incidente di Viñales ha stravolto tutto e il pilota Suzuki ha tagliato il traguardo in quarta posizione perché, a differenza dei rivali, non aveva pneumatici nuovi. Per lui terzo piazzamento in “top 5” nelle prime cinque tappe della MotoGP 2020: continuità.