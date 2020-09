MotoGP 2020 – Prima vittoria in carriera per Morbidelli, doppietta italiana a Misano

Festa italiana a Misano : Franco Morbidelli ha ottenuto la prima vittoria in carriera in MotoGP conquistando con la Yamaha il GP di San Marino 2020 davanti al connazionale Francesco Bagnaia (Ducati) e allo spagnolo Joan Mir (Suzuki).

Credits: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

Credits: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

Le soddisfazioni per i colori azzurri non sono terminate: Valentino Rossi (4°) ha perso il podio all’ultima curva dopo essersi difeso a lungo mentre Andrea Dovizioso (7°) ha conquistato il primo posto nel Motomondiale approfittando dell’uscita di pista di Quartararo.

Il centauro romano – al primo successo in carriera nella MotoGP e al secondo podio stagionale – è partito alla grande e ha dominato la corsa senza mai doversi difendere dagli attacchi dei rivali.

Il pilota spagnolo ha sofferto molto la presenza dei rivali nel GP di San Marino e non è la prima volta.

Un sabato da dieci (pole position) e una domenica da due (partenza pessima e sesto al traguardo): è stato questo, in sintesi, il weekend a Misano di Maverick Viñales .

Una corsa condita da tempi alti e da due uscite di pista: zero punti in una gara da dimenticare.

10 /10

Francesco Bagnaia (Ducati)

Il futuro della Ducati si chiama Pecco Bagnaia: dopo aver saltato gli appuntamenti in Austria e in Stiria a causa della frattura alla tibia destra rimediata a Brno, ha conquistato il primo podio in MotoGP.

Dopo una partenza migliorabile si è riscattato a suon di sorpassi prendendosi il secondo posto al 21° giro.