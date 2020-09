Il GP di San Marino a Misano – sesta tappa della MotoGP 2020 – sarà il primo Gran Premio della stagione trasmesso in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky e DAZN). Di seguito troverete gli orari TV.

La Ducati e Andrea Dovizioso sembrano molto in forma ma dovranno fare i conti con il trio di piloti Yamaha composto da Maverick Viñales, Valentino Rossi e dal leader del Mondiale Fabio Quartararo.

I suoi precedenti nel GP di San Marino non sono particolarmente entusiasmanti (un solo podio lo scorso anno) ma la moto c’è.

3° Valentino Rossi (Yamaha)



Valentino Rossi gioca in casa a Misano e punterà al secondo podio stagionale dopo quello conquistato in Andalusia.

Il Dottore ha tutte le carte in regola per fare bene: nel suo palmarès in MotoGP a San Marino troviamo tre vittorie e sei podi complessivi.