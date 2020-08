MotoGP 2020 – Binder e KTM, a Brno la prima vittoria di sempre

Clamoroso a Brno . Brad Binder ha conquistato la prima vittoria in carriera in MotoGP aggiudicandosi il GP della Repubblica Ceca e ha regalato alla KTM il primo successo di sempre nella classe regina del Motomondiale.

Una vittoria a sorpresa per il centauro sudafricano – che ha riportato l’Africa sul gradino più alto del podio di una corsa della 500/MotoGP, evento che non si verificava da 54 anni ( Jim Redman Assen 1966) – capace di tagliare il traguardo davanti al nostro Franco Morbidelli ( Yamaha ) e al francese Johann Zarco (Ducati).

9 /10

Franco Morbidelli (Yamaha)



Franco Morbidelli non ha preso 10 solo perché ha mancato la vittoria.

Per il pilota romano – secondo al traguardo dopo essere stato velocissimo per tutto il weekend e dopo aver dominato la prima parte del GP della Repubblica Ceca prima di cedere il primato a Binder – si tratta del primo podio in carriera in MotoGP.