Il GP della Repubblica Ceca a Brno – terza tappa della MotoGP 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Tanta continuità ma senza il guizzo necessario per emergere: Andrea Dovizioso è reduce da nove gare consecutive terminate senza mai fare peggio del settimo posto ma il gradino più alto del podio manca ormai da quasi un anno. Per puntare al campionato MotoGP 2020 serve qualcosa in più: sarà questa la volta buona?

3° Maverick Viñales (Yamaha)

Dopo due secondi posti ottenuti nelle prime due corse iridate Maverick Viñales deve puntare a fare meglio in Repubblica Ceca.

Un’impresa ardua – a nostro avviso – per il pilota spagnolo. soprattutto se si considera che Brno non è tra le sue piste preferite (una terza piazza come miglior risultato in MotoGP).