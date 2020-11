MotoGP 2020 – Oliveira profeta in patria in Portogallo

Miguel Oliveira è stato profeta in patria nel GP di casa in Portogallo : il centauro della KTM ha dominato la corsa di Portimão tagliando il traguardo davanti a Jack Miller (Ducati) e a Franco Morbidelli (Yamaha).

10 /10

Miguel Oliveira (KTM)



Miguel Oliveira è stato il dominatore assoluto del GP del Portogallo e ha portato a casa la pole position, la vittoria e il giro veloce.

Il centauro portoghese è scattato alla grande a Portimão e ha lasciato le briciole agli avversari: secondo successo in carriera nella MotoGP, il primo ottenuto meritatamente (e non grazie alla fortuna come in Stiria).