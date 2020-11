Gli orari TV (in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8) del GP del Portogallo a Portimão, ultima tappa della MotoGP 2020

Il GP del Portogallo è tornato nel calendario del Motomondiale dopo otto anni: l’ultima tappa della MotoGP 2020 si disputerà sul circuito di Portimão e sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La corsa lusitana servirà a stabilire chi sarà il vicecampione del mondo dietro a Joan Mir: Franco Morbidelli sembra il favorito ma dovrà fare attenzione alla Suzuki di Álex Rins. MotoGP 2020 – GP Portogallo: cosa aspettarsi Il circuito di Portimão ospiterà per la prima volta il GP del Portogallo (una corsa vinta in passato solo da Honda e Yamaha) in MotoGP: un tracciato ricco di saliscendi molto impegnativo per i piloti. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Portogallo, gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 e il nostro pronostico.

MotoGP 2020 – Portimão, il calendario e gli orari TV su Sky, DAZN e TV8 Venerdì 20 novembre 2020 10:00-10:55 Moto3 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:10-12:20 MotoGP - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:35-13:30 Moto2 - Prove libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:50-14:45 Moto3 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15.00-16:10 MotoGP - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:25-17:20 Moto2 - Prove libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Sabato 21 novembre 2020 10:00-10:40 Moto3 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:55-11:40 MotoGP - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:55-12:35 Moto2 - Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 13:35-14:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 14:30-15:00 MotoGP - Prove libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 15:10-15:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 16:10-16:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) Domenica 22 novembre 2020 10:00-10:20 Moto3 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 10:30-10:50 Moto2 - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 11:00-11:20 MotoGP - Warm-Up (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN) 12:00 Moto3 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 17:00 su TV8) 13:20 Moto2 - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 18:20 su TV8) 15:00 MotoGP - Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita alle 19:00 su TV8)

MotoGP - I numeri del GP del Portogallo LUNGHEZZA CIRCUITO 4,6 km GIRI nd

MotoGP – Il pronostico del GP del Portogallo 2020

1° Andrea Dovizioso (Ducati) Sarebbe bello vedere Andrea Dovizioso chiudere in bellezza una stagione complicata (e forse anche la carriera in MotoGP) con una buona prestazione in Portogallo. Terzo in terra lusitana dieci anni fa, non sale sul podio da nove Gran Premi.

2° Valentino Rossi (Yamaha) Anche Valentino Rossi, come Dovi, avrebbe bisogno di chiudere alla grande una stagione sfortunata. Magari conquistando un podio che manca da quasi quattro mesi. Il Dottore ama moltissimo il GP del Portogallo: non ha mai corso a Portimão ma in tredici presenze nella classe regina all’Estoril è stato capace di portare a casa cinque vittorie e undici piazzamenti in “top 3”. Semplicemente pazzesco.

3° Álex Rins (Suzuki)

Álex Rins a Portimão ha un solo obiettivo: superare Morbidelli e conquistare il secondo posto nella MotoGP 2020 dietro al compagno Mir. Secondo noi il centauro spagnolo – reduce da un successo e tre piazzamenti totali in “top 3” nelle ultime quattro gare disputate – ha tutte le carte in regola per riuscirci.



Joan Mir nel GP del Portogallo probabilmente sarà appagato dal titolo iridato. Il maiorchino ha portato a casa tre piazzamenti in “top 3” nelle ultime quattro gare della MotoGP 2020.