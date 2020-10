MotoGP 2020 – Petrucci re di Francia con la Ducati

Danilo Petrucci ha vinto con la Ducati il GP di Francia a Le Mans: il centauro umbro ha conquistato la nona tappa della MotoGP 2020 davanti agli spagnoli Álex Márquez (Honda) e Pol Espargaró (KTM).

I quattro piloti in lotta per il Motomondiale hanno deluso: Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Joan Mir hanno tagliato il traguardo rispettivamente in nona, decima e undicesima posizione. Se l’è cavata meglio Andrea Dovizioso, quarto dopo un’ottima prima parte di gara, mentre Valentino Rossi è caduto per il terzo Gran Premio di seguito. MotoGP 2020 – GP Francia: le pagelle

10 /10 Danilo Petrucci (Ducati) Un GP di Francia perfetto per Danilo Petrucci: partito terzo, ha conquistato la testa dopo pochi chilometri e si è aggiudicato il duello contro il compagno Dovizioso. Per il campione umbro della Ducati – tornato sul podio dopo oltre un anno di digiuno – si tratta della seconda vittoria in carriera in MotoGP.

6 /10 Fabio Quartararo (Yamaha)

Fabio Quartararo aveva tutte le carte in regola per conquistare il GP di Francia dopo la pole di ieri ma oggi ha sofferto tantissimo come tutti i piloti Yamaha. Basta un dato per comprendere la situazione: è arrivato nono e nessun compagno di squadra è stato in grado di fare meglio. A Le Mans il centauro transalpino ha conservato il primo posto nel Motomondiale e ha oltretutto incrementato (lievemente) il vantaggio nei confronti del secondo classificato Mir.

5 /10 Maverick Viñales (Yamaha) Nonostante un GP di Francia terrificante (decimo al traguardo dopo una prima parte di gara passata nelle retrovie) Maverick Viñales è ancora in corsa per aggiudicarsi il titolo iridato. Il pilota catalano ha patito la crisi Yamaha a Le Mans e cercherà il riscatto nel Gran Premio d’Aragona domenica prossima.

8 /10 Pol Espargaró (KTM) Dopo una prima parte di gara concreta ma senza guizzi Pol Espargaró si è scatenato. A Le Mans il centauro KTM ha soffiato il terzo posto a Dovizioso dopo una grande rimonta e ha portato a casa il terzo podio negli ultimi cinque GP.

8 /10 Ducati Nei primi giri del GP di Francia la Ducati aveva tre moto nelle prime tre posizioni. Poi, dopo il calo di Dovizioso e il ritiro di Miller per problemi meccanici, è rimasto solo Petrucci a tenere alta la bandiera della Casa di Borgo Panigale. Oggi le rosse sono state particolarmente veloci in rettilineo ed è stato questo, soprattutto, a garantire la vittoria.

MotoGP 2020 – I risultati del GP di Francia Prove libere 1 1 Bradley Smith (Aprilia) 1:43.804

2 Johann Zarco (Ducati) 1:43.958

3 Danilo Petrucci (Ducati) 1:44.024

4 Jack Miller (Ducati) 1:44.132

5 Andrea Dovizioso (Ducati) 1:44.148 Prove libere 2 1 Jack Miller (Ducati) 1:34.356

2 Maverick Viñales (Yamaha) 1:34.500

3 Takaaki Nakagami (Honda) 1:34.857

4 Danilo Petrucci (Ducati) 1:35.054

5 Cal Crutchlow (Honda) 1:35.141 Prove libere 3 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:32.319

2 Miguel Oliveira (KTM) 1:32.449

3 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:32.476

4 Jack Miller (Ducati) 1:32.503

5 Cal Crutchlow (Honda) 1:32.558 Prove libere 4 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:32.528

2 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:32.522

3 Maverick Viñales (Yamaha) 1:32.563

4 Valentino Rossi (Yamaha) 1:32.666

5 Pol Espargaró (KTM) 1:32.719 Qualifiche 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:31.315

2 Jack Miller (Ducati) 1:31.537

3 Danilo Petrucci (Ducati) 1:31.674

4 Cal Crutchlow (Honda) 1:31.686

5 Maverick Viñales (Yamaha) 1:31.719 Warm up 1 Franco Morbidelli (Yamaha) 1:32.869

2 Maverick Viñales (Yamaha) 1:33.129

3 Cal Crutchlow (Honda) 1:33.195

4 Danilo Petrucci (Ducati) 1:33.299

5 Pol Espargaró (KTM) 1:33.342